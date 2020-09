EU dreigt volgens Britse premier Johnson met voedselblokkade

zaterdag 12 september 2020 , 10:59

LONDEN (ANP) - De Britse premier Boris Johnson beschuldigt de EU ervan met een voedselblokkade te hebben gedreigd tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Een dergelijke stap zou de "economische en territoriale integriteit van het Verenigd Koninkrijk vernietigen", schrijft de regeringsleider zaterdag in een artikel in de krant The Daily Telegraph.

De houding van de Europese Unie rechtvaardigt volgens Johnson zijn nieuwe omstreden concept-brexitwet. De Internal Market Bill (Interne Markt Wet) is bedoeld om de handel tussen verschillende delen van het land in goede banen te leiden als EU-wetgeving straks niet meer van kracht is. De regering komt in het voorstel terug op afspraken die vorig jaar zijn gemaakt met de Europese Unie over het handelsregime in Noord-Ierland.

Het wetsvoorstel dat vanaf maandag in het Lagerhuis wordt behandeld, heeft de Britse regering op een ramkoers geplaatst met Brussel. Onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie na de brexit verlopen zeer stroef. Mochten die mislukken, dan is de EU volgens Johnson van plan een "extreme interpretatie" van de afspraken van vorig jaar eropna te houden.

"Ons wordt verteld dat de EU niet alleen heffingen zal invoeren op goederen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden vervoerd, maar dat ze mogelijk zelfs het transport van goederen van GB naar NI zullen stoppen", schrijft hij. "Ik moet zeggen dat we nooit echt hebben geloofd dat de EU een verdrag, dat in goed vertrouwen is uitonderhandeld, zou willen gebruiken om een deel van het Verenigd Koninkrijk te blokkeren, het af te snijden, en dat ze werkelijk zouden dreigen de economische en territoriale integriteit van het Verenigd Koninkrijk te vernietigen."

