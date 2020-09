Britse premier vraagt steun voor omstreden 'brexitwet'

vrijdag 11 september 2020 , 22:30

Bron: http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson heeft parlementariërs van zijn Conservatieve Partij gevraagd een omstreden brexitwet te steunen. Het wetsvoorstel heeft de Britse regering op een ramkoers geplaatst met Brussel en ook binnen de partij van Johnson klinkt kritiek.

Johnson sprak zijn partijgenoten vrijdag toe via videochat. Hij legde volgens twee ingewijden uit dat de wetgeving nodig is om de politieke en economische integriteit van het Verenigd Koninkrijk te beschermen. De premier riep de parlementariërs op niet terug te keren naar "het ellendige geruzie van afgelopen herfst", toen onenigheid over de brexit de partij verdeelde.

De nieuwe Internal Market Bill (Interne Markt Wet) is bedoeld om de handel tussen verschillende delen van het land in goede banen te leiden als EU-wetgeving straks niet meer van kracht is. De regering komt in het voorstel terug op afspraken die vorig jaar zijn gemaakt met de Europese Unie over het handelsregime in Noord-Ierland.

Minister voor Noord-Ierland Brandon Lewis gaf onlangs in het parlement toe dat het voorstel "internationale wetgeving schendt", al gebeurt dit volgens hem slechts op een "erg specifieke en beperkte manier". Toch zorgde dat voor opgetrokken wenkbrauwen in de Conservatieve Partij, waar critici vrezen dat de reputatie van hun land wordt geschaad als de eerdere deal met de EU niet wordt gehonoreerd.

Het Lagerhuis buigt zich maandag over het wetsvoorstel, waarvan de behandeling meerdere dagen in beslag kan nemen. Britse media berichten dat zich mogelijk tientallen conservatieve parlementariërs zullen verzetten tegen de plannen van de regering. Die kan onder meer te maken krijgen met amendementen die zijn bedoeld om de wet af te zwakken.

Terug naar boven