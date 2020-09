Facebook klaagt privacywaakhond aan wegens verbod op sturen data

vrijdag 11 september 2020 , 14:03

© TheDigitalArtist

DUBLIN (ANP/BLOOMBERG) - Facebook klaagt de Ierse privacywaakhond DPC aan omdat die een bevel naar de techgigant heeft gestuurd om te stoppen met het overdragen van gegevens van de Europese Unie naar de Verenigde Staten. "Een gebrek aan veilige internationale datatransfers zou schadelijk zijn voor de Europese economie", laat het bedrijf weten. Facebook dringt er bij regelgevers op aan om pragmatisch te handelen tot een langetermijnoplossing kan worden gevonden.

De Ierse privacyautoriteiten hebben Facebook een verbod opgelegd vanwege de nietigverklaring door het Europees Hof van Justitie van de regeling over data-uitwisseling, het zogenoemde Privacy Shield. Persoonsgegevens zijn in de VS volgens het hof minder goed beschermd dan in Europa.

De zaak draaide om een klacht van de Oostenrijkse privacy-activist Maximilian Schrems over Facebook Ireland, het Europese hoofdkantoor van het bedrijf. Schrems had bij de Ierse autoriteit voor databescherming geklaagd over de doorgifte door Facebook Ireland van persoonsgegevens aan het moederbedrijf in de VS. Hij vroeg zich af of die in de VS wel voldoende beschermd waren.

DPC vroeg de Ierse rechtbank om raad, die vervolgens het EU-hof inschakelde. Dat oordeelde in juli dat Schrems gelijk heeft. In 2015 won Schrems ook al een soortgelijke zaak. Toen vernietigde de rechter het zogeheten Safe Harbour Programme, de voorganger van Privacy Shield.

De Europese Commissie is al in gesprek met de Amerikaanse autoriteiten over betere privacybescherming. Volgens commissaris Didier Reynders (Justitie en Consumentenzaken) kan het echter wel even duren voor een wettelijke oplossing wordt gevonden na de nietigverklaring van Privacy Shield, zei hij in het Europees Parlement.

Terug naar boven