Vier grote EU-landen en Nederland willen snel wet cryptogeld

vrijdag 11 september 2020 , 12:47

BERLIJN (ANP) - In een gezamenlijke verklaring roepen Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje de Europese Commissie op snel met wetsvoorstellen over cryptovaluta te komen. In Berlijn stellen de vijf zorgen te hebben over financiële en monetaire stabiliteit door het gebruik van cryptogeld zoals bitcoins. Ook zijn consumenten zonder regelgeving onvoldoende beschermd.

Minister Wopke Hoekstra zei dat hij en zijn collega's voor financiële innovatie zijn maar niet zonder goede regelgeving. Volgens de ministers zijn er zonder wettelijke maatregelen risico’s voor consumenten en beleggers. Ook maken ze zich zorgen over misbruik van het virtuele systeem, zoals fraude, witwassen en financiering van terrorisme. De Franse minister Bruno Le Maire benadrukte dat de Europese Centrale Bank (ECB) "de enige bank in de EU is die geld mag uitgeven", zei hij na afloop van de Eurogroep.

In december al vroegen ministers Brussel om een "gecoördineerde totaalaanpak" waarbij de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale en Europese toezichthouders betrokken moeten zijn, naar aanleiding van het nieuws dat Facebook cryptogeld onder de naam libra wil uitgeven. ECB-topman Benoît Cœuré zei toen al dat de EU de lat hoog moet leggen om virtuele betaalmiddelen toe te staan en er toezicht op te houden.

Terug naar boven