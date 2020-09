Nederland stelt DNB-directeur Elderson kandidaat voor ECB

vrijdag 11 september 2020 , 10:43

gewijzigd

BERLIJN (ANP) - De regering stelt Frank Elderson, toezichtdirecteur van De Nederlandsche Bank (DNB), kandidaat als lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën is Elderson een "uitstekende kandidaat" om eind dit jaar het vertrekkend ECB-bestuurslid Yves Mersch op te volgen, maakte hij vrijdagmorgen in Berlijn bekend.

Elderson is sinds 1 juli 2011 een van de directeuren van DNB en daar onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op banken en voor juridische zaken. De 50-jarige jurist werkt sinds 1999 bij de centrale bank en is volgens Hoekstra een "uitmuntend" directielid met een naam op het gebied van duurzame financiën en digitale onderwerpen. "Dat zijn echte onderwerpen van de 21e eeuw", aldus de minister voorafgaand aan de eerste fysieke bijeenkomst van de Eurogroep (de 19 eurolanden) sinds februari.

De ECB is gevestigd in Frankfurt. De zeskoppige directie staat onder leiding van de Française Christine Lagarde. De Luxemburger Mersch werd op de Europese Top van november 2012 in Brussel benoemd. Het is niet bekend of andere landen azen op de vacature.

