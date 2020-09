EU-onderhandelaar: geen vooruitgang geboekt in brexitoverleg

donderdag 10 september 2020 , 21:19

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Bij de brexitonderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is deze week amper vooruitgang geboekt. Volgens EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier gaf het Britse kamp te weinig toe op punten waar nog grote meningsverschillen over bestaan. De EU gaat zich nu intensiever voorbereiden op alle uitkomsten van de onderhandelingen, dus ook op het uitblijven van een akkoord voor de deadline van 1 januari.

"Er blijven aanzienlijke verschillen van inzicht bestaan over thema's die van essentieel belang zijn voor de EU", schreef Barnier na afloop van de achtste onderhandelingsronde over de relatie tussen de EU en de vertrokken lidstaat.

De economische en maatschappelijke gevolgen van een no-dealscenario moeten niet worden onderschat, waarschuwt Barnier. Dat toch extra voorbereidingen worden getroffen voor zo'n uitkomst, duidt erop dat de kans op een akkoord slinkt. "De EU blijft zich inzetten voor een ambitieuze samenwerking met het Verenigd Koninkrijk. Dit is duidelijk in het belang van beide kanten", aldus Barnier.

Volgens Barnier weigert de Britse regering garanties te geven voor eerlijke concurrentie tussen de economieën aan weerszijden van het Kanaal. Tegelijkertijd mikt het Verenigd Koninkrijk wel op vrije toegang tot de interne markt van de EU. Het zogeheten gelijke speelveld waar Brussel op hamert, is al lang een pijnpunt in de onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag. Londen vreest, ook na de brexit, alsnog aan allerlei Europese mededingingsregels gebonden te zijn als het garandeert geen marktverstorende steun te geven.

De hoofdonderhandelaar van het Verenigd Koninkrijk, David Frost, zei dat alle kwesties aan bod zijn gekomen in de recente onderhandelingsronde. Londen deed daarin ook voorstellen voor eerlijke concurrentie, stelt hij. Frost erkende tegelijkertijd dat er nog veel onenigheid is, maar stelt ook dat de Britse regering hard haar best doet om een akkoord te sluiten.

Barnier vindt dat het Verenigd Koninkrijk niet op een "wederkerige manier" is ingegaan op belangrijke twistpunten. Naast eerlijke concurrentie, gaat het er volgens Barnier ook om dat de EU en het Verenigd Koninkrijk dezelfde standaarden hanteren voor bijvoorbeeld het milieu en de arbeidsmarkt. Volgens de EU-onderhandelaar is er ook weinig vooruitgang geboekt in onderhandelingen over de visserij.

