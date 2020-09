EU: Britse brexitwet moet nog deze maand van tafel

donderdag 10 september 2020 , 16:53

LONDEN (ANP) - De onderdelen van de Britse brexitwet die ingaan tegen het met de Europese Unie gesloten scheidingsverdrag moeten nog deze maand van tafel, eist de EU. De EU zal anders niet aarzelen om de sancties in te zetten waarin het verdrag voorziet, zegt de Europese Commissie.

EU-commissaris Maroš Šefčovič en de Britse brexitminister Michael Gove, die samen toezien op het scheidingsverdrag, voerden donderdag spoedoverleg over het wetsvoorstel, dat in Londen en Brussel grote opschudding heeft veroorzaakt. Met het wetsvoorstel heeft de Britse regering het onderlinge vertrouwen ernstig geschaad, zegt Šefčovič. Het is aan Londen om dat te herstellen.

