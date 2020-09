Brussel vreest dit jaar btw-gat van 164 miljard euro

donderdag 10 september 2020 , 16:10

© Santeri Viinamaki

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie schat dit jaar 164 miljard euro te weinig aan btw-afdrachten te zullen ontvangen van de lidstaten. Het btw-gat, het verschil tussen de jaarlijks geraamde en daadwerkelijk opgehaalde btw-inkomsten, neemt voor het eerst sinds een paar jaar weer toe, verwacht het dagelijks EU-bestuur.

Volgens EU-commissaris Paolo Gentiloni (Economie) moet - nu de economie en dus ook de btw-inkomsten lijden onder de coronacrisis - "met nieuwe vastberadenheid" de bestrijding van btw-fraude worden opgevoerd en de administratieve rompslomp worden aangepakt. "We kunnen ons in deze tijden niet zulke verliezen permitteren."

Lidstaten moeten gemiddeld ongeveer 0,3 procent van hun btw-inkomsten afdragen aan de EU. Voor Nederland is dat iets minder. Volgens de laatste cijfers kwam er in 2018 in totaal 140 miljard euro minder binnen in Brussel dan geraamd. Het Nederlandse btw-gat bedroeg in 2018 4,2 procent. Den Haag stuurde 2,28 miljard euro minder naar Brussel dan verwacht. Voor de in euro's grootste tegenvallers zorgden Italië met 35 miljard en Duitsland met 22 miljard. Een btw-gat wordt veroorzaakt door btw-ontwijking, grensoverschrijdende fraude, gewoon misrekeningen en ook door faillissementen.

