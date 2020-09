Griekenland en Turkije overleggen bij NAVO-hoofdkwartier

donderdag 10 september 2020 , 11:30

BRUSSEL (ANP) - Turkse en Griekse functionarissen voeren donderdag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel overleg over manieren om te voorkomen dat de onderlinge spanningen in de oostelijke Middellandse Zee tot incidenten leiden. De twee NAVO-lidstaten ruziën al tijden over mogelijke gas- en olievoorraden in betwiste wateren.

De spanningen lopen op nu Ankara weigert de zoektocht van het onderzoeksschip Oruc Reis uit de buurt van Kreta weg te halen. Om hun claims kracht bij te zetten hebben beide landen de marine ingezet.

Het risico op escalatie baart de militaire alliantie zorgen, evenals de EU. NAVO-topman Jens Stoltenberg meldde vorige week dat er al een eerste "technisch" overleg had plaatsgevonden, maar dat wierp nog geen vruchten af.

Athene en Ankara verschillen van mening over de omvang van het gebied waar ze energiebronnen mogen uitbaten. Een soortgelijk dispuut speelt overigens al langer tussen Turkije en Cyprus.

De Turkse president Erdogan heeft herhaaldelijk gezegd niet in te zullen binden. De Griekse regering zegt pas te willen praten als Turkije stopt met "provoceren" en zijn schepen weghaalt. Erdogan zei afgelopen weekend dat Athene de "taal van politiek en en diplomatie" moet leren begrijpen, anders zouden er "pijnlijke ervaringen" volgen.

Turkije heeft de macht om "immorele kaarten en documenten te verscheuren", zei Erdogan, verwijzend naar gebieden die Griekenland en Cyprus hebben aangemerkt als hun economische maritieme zones.

Griekenland en Cyprus hebben de steun van de Europese Unie. De Duitse bondskanselier Merkel heeft vooralsnog tevergeefs geprobeerd te bemiddelen in het conflict. De relatie met Turkije staat later deze maand centraal op een top van regeringsleiders van de EU-landen.

