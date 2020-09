Spoedoverleg EU en VK over omstreden Britse brexitwet

donderdag 10 september 2020 , 10:14

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk komen donderdag bijeen voor spoedoverleg over de omstreden Britse brexitwet die de zwaarbevochten afspraken over Noord-Ierland op het spel zou zetten. EU-commissaris Maroš Šefčovič reist af naar Londen om opheldering te vragen van de Britse brexitminister Michael Gove.

Šefčovič en Gove zien samen toe op de uitvoering van het terugtrekkingsverdrag dat de EU en het Verenigd Koninkrijk vorig jaar sloten. De nieuwe wetgeving die de Britse regering woensdag presenteerde, staat met die scheidingsakte op gespannen voet, geeft Londen toe. Daardoor is het internationaal recht en het onderling vertrouwen in het geding, waarschuwde Brussel.

Door de opschudding over de Britse 'internemarktwet' zijn de al zo moeizame onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK in nog zwaarder weer beland.

