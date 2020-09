Servië ziet af van deelname aan legeroefeningen Wit-Rusland

woensdag 9 september 2020 , 19:56

Bron: European Commission

BELGRADO (ANP/AFP) - Servië doet toch niet mee aan militaire exercities in Wit-Rusland. De Servische minister van Defensie zegt dat door de EU druk is uitgeoefend om af te zien van deelname. Zijn land heeft nu besloten om gedurende een halfjaar alle legeroefeningen met internationale partners op te schorten.

De geplande exercitie plaatste Servië in een lastige positie. Het Balkanland wil lid worden van de EU, maar heeft ook nauwe banden met Moskou. Servische militairen zouden deze maand gaan oefenen met collega's uit Rusland en Wit-Rusland.

Die oefening zou plaatsvinden bij de stad Brest in Wit-Rusland, waar het onrustig is sinds de omstreden verkiezingen van vorige maand. Toen beweerde de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko dat hij met ruim 80 procent van de stemmen is herkozen. Dat leidde tot massale protesten, omdat veel burgers denken dat is gefraudeerd.

