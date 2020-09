Sociaaldemocraten EU willen prijs voor oppositietrio Wit-Rusland

woensdag 9 september 2020 , 17:53

BRUSSEL (ANP) - De drie vrouwen die de opstand tegen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko aanvoeren, maken kans op de mensenrechtenprijs van het Europees Parlement. De sociaaldemocratische fractie heeft het trio voorgedragen.

"De dappere vrouwen van Wit-Rusland", die een belangrijke rol spelen in de protestbeweging, verdienen de Sacharovprijs, zegt Europarlementariër Kati Piri (PvdA). Ze is "in het bijzonder onder de indruk" van de drie voorvrouwen Svetlana Tichanovskaja, Maria Kolesnikova enVeronika Tsepkalo, die onderlinge meningsverschillen opzij hebben gezet om samen op te trekken tegen "de autocratische dictator" Loekasjenko. Zij zijn daarop vervolgd, moesten naar het buitenland vluchten of zijn achter de tralies beland, brengen de sociaaldemocraten in herinnering.

De Sacharovprijs, die wordt toegekend "voor vrijheid van denken" en is vernoemd naar Sovjetdissident en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov, wordt eind dit jaar uitgereikt. Deze maand kunnen de Europarlementariërs nog andere kandidaten aandragen, mits ze veertig collega's achter zich weten te krijgen.

