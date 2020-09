Persbureau Bloomberg: Beleidsmakers ECB lijken meer vertrouwen te hebben in herstel

woensdag 9 september 2020 , 15:26

FRANKFURT (AFN) - Meerdere beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank (ECB) lijken meer vertrouwen te hebben in het herstel van de economie in Europa. Daarmee neemt de noodzaak voor monetaire stimulans af. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen bij de centrale bank. De ECB komt donderdag met zijn rentebesluit en nieuwe prognoses.

Naar verluidt zullen er donderdag weinig veranderingen te zien zijn als het gaat om de prognoses voor de inflatie en de productie. De economische groei zal naar verwachting iets hoger uitvallen dan geraamd. Dat komt dan vooral door de toename van de consumentenbestedingen.

De beleidsmakers zouden een verdere verruiming van het huidige opkoopprogramma van obligaties van 1,35 biljoen euro niet gerechtvaardigd vinden. Daarbij wordt uiteraard uitgegaan van de kennis van nu, waarbij veel onzekerheden boven de markt hangen. De ECB zou later dit jaar kunnen besluiten nog ruimhartiger te zijn met de opkoop van schulden. De sleutel van deze beslissing ligt in december, zo klinkt het.

Een woordvoerder van de ECB weigerde commentaar te geven op de geruchten. De uitkomsten van de monetaire beleidsvergadering worden donderdagmiddag bekendgemaakt. Economen verwachten morgen geen vuurwerk. Uit een rondgang door persbureau Bloomberg komt naar voren dat de meeste ondervraagden ervan uitgaan dat de ECB zijn opkoopprogramma tegen december opvoert. Daarbij wordt in doorsnee op een bedrag van 350 miljard euro gerekend.

De ECB zei in juni op een krimp van de economie in de eurozone dit jaar van 9 procent te rekenen. Dat zou de slechtste prestatie van het machtsblok ooit zijn. Daarbij werd in het bijzonder gewezen op risico's, zoals een tweede golf van het virus, permanente schade aan de arbeidsmarkten en zwakkere consumptie, juist vanwege de aanhoudende onzekerheden.

Recente data laten zien dat de detailhandelsverkopen weer op niveau zijn. Daarnaast staan regeringen niet te springen om nieuwe lockdownmaatregelen in te stellen, ook niet als het virus zich sterk verspreidt.

Naar verwachting wordt de waardestijging van de euro aan de lijst met risico's toegevoegd. Sinds eind maart won de euro alleen al 10 procent aan waarde ten opzichte van de dollar. Daarbij werd het niveau van 1,20 dollar per euro voor het eerst in twee jaar doorbroken.

