Bezorgde EU wil Britten zo snel mogelijk spreken over brexitwet

woensdag 9 september 2020 , 14:29

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil de Britse regering zo snel mogelijk spreken over nieuwe wetgeving die gevolgen zou hebben voor het scheidingsverdrag met de Britten. Verantwoordelijk EU-commissaris Maroš Šefčovič staat klaar om zijn Britse tegenvoeter Michael Gove onmiddellijk te ontmoeten, zegt hij.

De aangekondigde nieuwe wetgeving, die onder meer de zwaarbevochten afspraken over de Ierse grens zouden raken, "beschouwen we als een heel ernstige zaak", zei Šefčovič in Brussel. De Britten "weten heel goed wat gebrek aan respect van het verdrag zou betekenen voor de toekomstige relatie". Maar de vicevoorzitter van de commissie "wil niet speculeren over hoe dit uitpakt" en Gove eerst de gelegenheid geven om aan te tonen dat Londen het terugtrekkingsverdrag wel degelijk respecteert.

Het eerbiedigen van dat verdrag is een kwestie van vertrouwen, zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier eerder. "Er is vertrouwen vereist om onze besprekingen voort te zetten over de uitvoering" van de scheidingsakte, onderstreepte Šefčovič woensdag. Šefčovič en Gove zien samen toe op de uitvoering van het terugtrekkingsverdrag.

