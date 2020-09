Brussel in nauw contact met EMA over stilleggen vaccinproef

woensdag 9 september 2020 , 15:20

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is in nauw contact met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam over de stilgelegde klinische proef met het door AstraZeneca ontwikkelde vaccin tegen het coronavirus. "De veiligheid en effectiviteit van vaccins zijn niet onderhandelbaar voor ons en fundamentele vereisten om op de Europese markt te worden toegelaten door het EMA", zegt EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) tegen het ANP.

Kyriakides heeft vorige maand namens de 27 EU-landen een contract getekend met AstraZeneca en 336 miljoen euro aanbetaald voor de levering van 300 miljoen doses vaccins en een optie op nog 100 miljoen doses als het vaccin effectief en veilig blijkt te zijn. "De veiligheid van de burgers is onze topprioriteit", zegt ze. "Als er serieuze bijwerkingen aan het licht komen zal zo'n vaccin in de EU niet beschikbaar worden."

AstraZeneca maakte woensdagmorgen bekend dat een proefpersoon "een potentieel onverklaarde aandoening" heeft opgelopen. De proef is stilgelegd om te onderzoeken of dit met het vaccin te maken heeft. Volgens de commissie kan nog "geen stevige conclusie" worden getrokken uit deze "eenmalige gebeurtenis". "Het uitstellen van klinische proeven in dit stadium kan normaal gebeuren bij elke proef", zegt een woordvoerder.

Meerdere farmaceuten werken aan een mogelijk vaccin om besmetting met het coronavirus te voorkomen. De Europese Commissie heeft met zes van hen deals gesloten over de levering van miljoenen doses als een veilig en effectief vaccin wordt goedgekeurd door het EMA. Het Zweeds-Britse AstraZeneca zit met de klinische proeven in de laatste stap voordat markttoegang kan worden gegeven.

"Een vaccin is de zekerste weg uit de Covid-19-pandemie maar we zullen nooit over de veiligheid compromissen sluiten", aldus Kyriakides.

