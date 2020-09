Brussel stuurt steun voor kinderen vluchtelingenkamp Lesbos

woensdag 9 september 2020 , 10:23

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stuurt geld naar Griekenland voor de directe verplaatsing naar het vasteland van vierhonderd kinderen en tieners zonder familie uit het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos. Ook financiert het dagelijks EU-bestuur hun nieuwe verblijf aldaar. Volgens EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) is "veiligheid en onderdak prioriteit" voor alle bewoners van het door brand verwoeste kamp, twitterde de Zweedse na overleg met de Griekse autoriteiten.

Migratiecommissaris Margarítis Schinás, een Griek, heeft woensdagmorgen telefonisch gesproken met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en hem "verzekerd dat de Europese Commissie bereid is Griekenland in deze moeilijke tijden op alle niveaus rechtstreeks bij te staan".

Ook EU-president Charles Michel is in contact met de Grieken en "klaar om steun te mobiliseren", tweet hij. "Mijn gedachten gaan uit naar allen die gevaar hebben gelopen in kamp Moria". Namens de EU-landen betuigt hij "volledige solidariteit met de inwoners van Lesbos".

Moria is het grootste vluchtelingenkamp in Griekenland, maar ook in Europa, en is al jarenlang zwaar overbevolkt. De Europese sociaaldemocraten roepen op een "einde te maken aan de onmenselijke omstandigheden en ellende" voor vluchtelingen en migranten in de kampen, en voor de 13.000 getroffen mensen in Moria voor bescherming en onderdak op het vasteland te zorgen.

EU-commissaris Johansson heeft op Twitter sterkte betuigd aan de inwoners van Lesbos, "in het bijzonder de migranten en het personeel dat werkt in Moria."

