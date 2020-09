Cyprus pas akkoord met sancties tegen Wit-Rusland als EU Turkije harder aanpakt

woensdag 9 september 2020 , 6:24

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De voorgenomen sancties van de Europese Unie tegen het regime van de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko kunnen vooralsnog niet worden ingesteld. Het Duitse persbureau DPA meldt dat EU-lidstaat Cyprus dwarszit. Dat land stelt als voorwaarde dat de EU ook nieuwe sancties neemt tegen Turkije.

Cyprus en Griekenland vragen in Brussel al geruime tijd om een hardere opstelling tegen Ankara. Zij zien de recente Turkse gasboringen in het oosten van de Middellandse Zee als illegaal. De andere EU-lidstaten zijn echter terughoudend richting Turkije en zijn bang dat een hardere toon nadelig uitpakt voor bemiddelingspogingen door onder meer Duitsland.

Het conflict over de Turkse aardgasboringen loopt de laatste weken hoog op. Het begon met de aanwezigheid van Turkse onderzoeksschepen in wateren die Griekenland tot zijn exclusieve economische zone rekent. De missie van het door oorlogsschepen geëscorteerde onderzoeksschip werd onlangs nog tot 12 september verlengd.

De Europese Unie komt door de actie van Cyprus in een lastig pakket. De EU-buitenlanddienst heeft onlangs al meerdere malen aangekondigd dat de beoogde sancties tegen het Loekasjenko-regime in Wit-Rusland snel in werking zullen treden. Met de maatregelen wil de EU druk zetten op Loekasjenko om plaats te maken en solidariteit tonen met de massa's Wit-Russen die al ruim een maand demonstreren voor meer vrijheid en democratie.

De EU-sancties moeten enkele tientallen personen treffen die worden beschuldigd van medeplichtigheid aan verkiezingsfraude of gewelddadig optreden tegen vreedzame protesten. De sancties gelden niet voor president Loekasjenko. De reden hiervoor is dat dit de diplomatieke inspanningen om het conflict op te lossen zou kunnen bemoeilijken en de EU de kans zou ontnemen om de sancties verder aan te scherpen.

De Cypriotische EU-vertegenwoordiging gaf aanvankelijk geen commentaar op de blokkade van de sancties. Minister van Buitenlandse Zaken Nikos Christodoulidis dreigde eind augustus echter indirect met een veto op een bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. "We willen niet dat er dubbele standaarden zijn", beantwoordde hij de vraag of zijn land akkoord zou gaan met Wit-Russische sancties zonder nieuwe Turkse sancties.

