'Nederland betaalt miljard euro per jaar voor coronaherstelfonds'

woensdag 9 september 2020

Bron: © Liesbeth Weijs

MEDIAWATCH - Nederland gaat vanaf 2028 decennialang een Brusselse coronarekening van ongeveer een miljard euro per jaar betalen. Dit maakt onderdeel van het coronaherstelfonds waarmee premier Rutte afgelopen juli in Brussel instemde. Dat meldt De Telegraaf na navraag bij het Nederlandse ministerie van Financiën.

De coronabetalingen zullen zo'n dertig jaar lang blijven doorlopen. In het begin is de rekening hoger en gaan de ambtenaren uit van 1 miljard euro extra per jaar. Aan het einde van de looptijd, rond 2058, zal dat naar verwachting eerder 0,8 miljard zijn omdat de rente op de leningen daalt naar gelang er meer is afgelost. Het bedrag kan nog wel wat veranderen, omdat er in Brussel nog over het herstelfonds wordt overlegd.

De Tweede Kamer gaat woensdagavond in debat met Rutte over het coronaherstelfonds. Oppositiepartijen slijpen de messen. Rutte mag zich onder meer verantwoorden voor de toenemende invloed van de Europese Commissie die het coronafonds met zich meebrengt en voor de afspraken over de voorwaarden die aan het herstelfonds worden gekoppeld.

