Luchtvaartsector juicht eenduidigheid in reiscriteria Europa toe

dinsdag 8 september 2020 , 17:12

GENÈVE (ANP) - De Europese Commissie moet de coördinatie en communicatie van reisbeperkingen Europees breed beter afstemmen. Voorstellen daartoe hebben de goedkeuring van de luchtvaartsector. Daarmee kunnen onnodige reisbeperkingen worden voorkomen.

Mensen willen reizen, maar de onvoorspelbaarheid van de manier waarop de regeringen coronamaatregelen uitvoeren, zorgt ervoor dat de vraag naar tickets instort, aldus IATA. Volgens de de internationale brancheorganisatie moeten criteria voor beperkingen vanwege het coronavirus voorspelbaarder worden. Daarbij zouden wijzigingen wekelijks moeten worden gedeeld. Ook criteria voor coronartests zouden eenduidig moeten zijn.

Ook pleit IATA net als de commissie voor een stoplicht-kleurensysteem als het gaat om reisadviezen. Groen voor een gebied waar het totale aantal nieuw gemelde coronagevallen minder dan 25 per 100.000 personen bedraagt gedurende een periode van veertien dagen. Bij oranje gaat het om maximaal 50 gevallen per 100.000 personen. Rood zit daarboven. In grijze gebieden is te weinig informatie beschikbaar.

De IATA benadrukt dat de Europese Commissie slechts aanbevelingen kan doen, en niet de naleving ervan kan afdwingen. De organisatie hoopt dat de Europese landen deze keer zullen luisteren en gecoördineerd zullen optreden om zo de grenzen ook open te stellen voor reizigers van buiten de EU.

