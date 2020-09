Zorgen bij Europees Parlement om plenaire sessie in 'rode zone'-Straatsburg

dinsdag 8 september 2020 , 14:27

DEN HAAG (PDC) - Er staan vraagtekens bij de eerste plenaire sessie van het Europees Parlement volgende week sinds februari aangezien locatie Straatsburg momenteel een 'rode zone' is wat betreft het coronavirus.

De plenaire sessie zou aankomende maandag van start moeten gaan. De Franse regering zette echter afgelopen zondag opnieuw delen van het land op rood nadat het aantal coronabesmettingen bleef stijgen.

De vestigingen van het Europees Parlement zijn verspreid over Straatsburg in Frankrijk, Brussel in België en Luxemburg. Hoewel er vaak stemmen voor zijn opgegaan om Brussel als enige vestigingsplaats aan te houden hebben Frankrijk en Luxemburg hier nog nooit mee ingestemd.

