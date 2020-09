TikTok tekent Europese gedragscode tegen haatboodschappen

dinsdag 8 september 2020 , 13:34

BRUSSEL (ANP) - De socialemedia-app TikTok heeft de Europese gedragscode ondertekend voor de aanpak van haatzaaiende boodschappen en oproepen tot geweld. Dat betekent dat het bedrijf belooft meldingen en klachten binnen 24 uur te onderzoeken en illegale content te verwijderen.

TikTok is het negende socialemediaplatform dat zich bij het in 2016 door de Europese Commissie gelanceerde initiatief aansluit. In juni maakte de commissie bekend dat de aangesloten platforms, waaronder Facebook, YouTube, Twitter en Instagram, inmiddels 90 procent van de meldingen over haatdragende content binnen een etmaal op illegaliteit controleren. Ze verwijderen er vervolgens gemiddeld 71 procent van.

EU-commissaris Didier Reynders (Justitie en Consumentenzaken) is blij met de inzet van TikTok om illegale onlinehaat aan te pakken. "De EU heeft robuuste samenwerking met zulke prominente partijen nodig om de digitale omgeving veilig voor iedereen te maken."

TikTok is dochter van het Chinese techbedrijf ByteDance en ligt de laatste tijd onder meer in de Verenigde Staten en India onder vuur. De populaire filmpjesapp zou volgens critici te veel gegevens van zijn gebruikers verzamelen, die dan in handen van de Chinese overheid zouden kunnen vallen.

