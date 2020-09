Brussel waarschuwt Britten: morrel niet aan scheidingsakte

maandag 7 september 2020 , 13:10

BRUSSEL (ANP) - Als de Britse regering morrelt aan het scheidingsakkoord met de Europese Unie kan zij ook geen handelsakkoord met de EU sluiten. Die waarschuwing heeft de Europese Commissie afgegeven na berichten dat Londen zou willen terugkomen op belangrijke afspraken uit de scheidingsakte.

De regering van premier Boris Johnson zou onder meer af willen van het zwaarbevochten compromis over de Ierse grens, melden Britse media. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wijst erop dat die afspraken "essentieel zijn voor de vrede en stabiliteit" in Ierland en Noord-Ierland en voor de Europese gemeenschappelijke markt. Het terugtrekkingsverdrag dat de EU en de Britten een jaar geleden sloten, is "een voorwaarde voor welke toekomstige handelsrelatie dan ook". Daarom zegt Von der Leyen erop te rekenen dat Londen het akkoord uitvoert. De commissie wil niet speculeren over wat er gebeurt als dat vertrouwen wordt beschaamd.

Ook premier Mark Rutte gaat "ervan uit" dat het scheidingsakkoord overeind blijft, maar "de berichten van vanmorgen zijn niet geruststellend". Hij houdt het vertrouwen dat er tijdig een handelsakkoord kan worden gesloten voor de overgangsperiode na het Britse vertrek uit de EU 1 januari afloopt, zei hij voor de camera van RTL Nieuws. Maar de onderhandelingen "verlopen heel moeizaam en de tijdsdruk neemt natuurlijk toe".

De hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier, snijdt de berichten over de terugtrekkende bewegingen van Johnson volgens de commissie deze week aan als hij opnieuw met de Britten om de tafel gaat. Dat Londen zich aan het terugtrekkingsverdrag houdt is ook "een vereiste voor het onderlinge vertrouwen", zei Barnier maandag op de Franse radiozender France Inter.

Barnier en zijn team zullen zich niettemin inspannen om alles uit de nieuwe onderhandelingsronde te halen wat erin zit, zegt de commissie. Was het eerder de EU die aandrong op spoed en waarschuwde dat er uiterlijk eind oktober een akkoord moet liggen, maandag noemde de Britse premier plotseling medio oktober als deadline. "We delen Johnsons wens om er snel uit te komen", aldus een commissiewoordvoerder. "De EU heeft meerdere constructieve voorstellen gedaan om de onderhandelingen verder te brengen. Barnier heeft herhaaldelijk gezegd dat er genoeg tijd moet overblijven voor het Europees Parlement en de EU-leiders om zich over een akkoord uit te spreken" en spoed dus geboden is.

