Turkse legeroefening bij Cyprus van start

zondag 6 september 2020 , 16:50

ISTANBUL (ANP/DPA) - Turkije is te midden van de hoog oplopende ruzie met Griekenland om gasboringen in de Middellandse Zee begonnen met een militaire oefening bij het eiland Cyprus. De omstreden oefening duurt tot donderdag, meldt het Turkse ministerie van Defensie.

De Turkse vicepresident Fuat Oktay maakte de start van de oefening zondag bekend op Twitter. De oefening, waaraan ook op Noord-Cyprus gestationeerde Turkse troepen deelnemen, heeft als doel de samenwerking tussen die troepen en de legeronderdelen van het vasteland te verbeteren, stelt Turkije.

In de oostelijke Middellandse Zee lopen de spanningen tussen de NAVO-bondgenoten Griekenland en Turkije al weken op. Ook met de Republiek Cyprus ligt Turkije steeds meer op ramkoers. Reden daarvoor is de Turkse zoektocht naar aardgas in wateren die door Griekenland worden geclaimd als deel van de Griekse exclusieve economische zone.

Ankara moet niets weten van de Griekse beschuldigingen en stelt dat de wateren waarin Turkije naar gas zoekt, grenzen aan het Turkse vasteland. Onlangs kwam het zelfs tot een botsing tussen twee marineschepen van de aartsrivalen.

Sinds een Turkse militaire invasie in 1974 is Cyprus verdeeld. Turkije richtte na de invasie in het noorden de Turkse Republiek Noord-Cyprus op, maar die wordt alleen door Turkije erkend. De Griekstalige Republiek Cyprus, die het hele eiland claimt, wordt wel wereldwijd erkend en is volwaardig lid van de Europese Unie en de Eurogroep.

