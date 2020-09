Britse onderhandelaar: we zijn niet bang voor no-deal brexit

zondag 6 september 2020 , 9:26

Bron: © PDC

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk is bereid desnoods zonder deal weg te lopen van het handelsoverleg met de Europese Unie. Dat maakte de Britse hoofdonderhandelaar David Frost duidelijk in een interview met de krant Mail on Sunday.

Het Verenigd Koninkrijk stapte eerder dit jaar uit de EU. Londen en Brussel proberen nu om het eens te worden over een handelsovereenkomst. Er moet voor het eind van het jaar een deal liggen, want dan verloopt de overgangsperiode die begon na de brexit. Tijdens die overgangsperiode houdt het Verenigd Koninkrijk zich nog aan EU-regels.

De partijen hebben in principe tot eind oktober de tijd om een deal te sluiten. Loopt het overleg stuk, dan dreigt alsnog een zogeheten no-deal brexit. De EU en het Verenigd Koninkrijk moeten dan handel gaan drijven volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Europese topfunctionarissen hebben de afgelopen tijd herhaaldelijk laten blijken dat er weinig schot zit in de onderhandelingen. De Britse onderhandelaar waarschuwde op zijn beurt dat Brussel er niet op hoeft te rekenen dat zijn land alsnog compromissen gaat sluiten over kwesties die het als breekpunten ziet.

"We accepteren geen bepalingen waarmee ze controle krijgen over ons geld of de manier waarop we dingen regelen in het Verenigd Koninkrijk", aldus Frost, die zei dat zijn land geen "satellietstaat" van Brussel mag worden. "Dat zou niet omstreden moeten zijn. Dat is wat het betekent om een onafhankelijk land te zijn."

Frost uitte ook kritiek op de onderhandelaars en regering van premier Theresa May, die vorig jaar is vervangen door haar partijgenoot Boris Johnson. Zij probeerden volgens de onderhandelaar te bluffen op "cruciale momenten" in het brexitoverleg, maar daar zou doorheen zijn geprikt.

De EU leerde daardoor volgens Frost dat het de harde opstelling van de Britten met een korreltje zout kon nemen. Londen probeert de EU nu te doen inzien "dat we menen wat we zeggen en dat ze onze positie serieus moeten nemen", aldus de Britse hoofdonderhandelaar.

