Kosovo en Servië gaan banden aanhalen

vrijdag 4 september 2020 , 19:13

Bron: Wikipedia/Rob984

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Servië en Kosovo hebben een akkoord bereikt over het aanhalen van de economische banden. De twee leiders van de gezworen vijanden ontmoetten elkaar vrijdag in Washington, waar president Donald Trump het akkoord aankondigde. Sinds de onafhankelijkheid van Kosovo in 2008 zijn beide Balkanlanden met elkaar in conflict.

De president van Servië, Aleksandar Vucic, zei in de Oval Office van het Witte Huis dat dit een grote stap voorwaarts betekent. Wel benadrukte hij dat tussen de twee landen nog altijd grote onenigheden zijn. Ook premier Avdullah Hoti van Kosovo bevestigde het akkoord dat volgens hem moet leiden tot wederzijdse erkenning van de twee staten.

"Servië en Kosovo hebben zich beide gecommitteerd aan economische normalisatie", zei Trump in het presidentiële kantoor, met de twee Europese leiders naast hem. "Door te focussen op het creëren van banen en economische groei, waren de twee landen in staat een grote doorbraak te bereiken."

Het akkoord volgt op twee dagen van overleg tussen beide leiders en medewerkers van de regering-Trump. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Robert O'Brien die aan de overeenkomst heeft meegewerkt zei dat het aanhalen van de economische banden mogelijk leidt tot een politieke oplossing. Vucic prees Trump voor zijn inzet. Hij zei dat hij "goed werk" had verricht en nodigde hem uit voor een bezoek aan Servië.

Servië en Kosovo onderhandelden eerder met Brussel over het slepende conflict. Dat liep in 2018 op niets uit, maar twee maanden geleden werd het gesprek met de EU toch weer hervat. Maandag nog zei een Europese vertegenwoordiger dat een akkoord binnen maanden kon worden bereikt.

Trump kondigde verder aan dat Servië zijn ambassade in Israël naar Jeruzalem zal verhuizen. Een stap die de Amerikanen eerder hebben genomen en vooral in de Arabische wereld voor veel ophef en demonstraties zorgde. Ook zal Kosovo de betrekkingen met Israël normaliseren en diplomatieke banden met het land aangaan. De Israëlische premier Benjamin Natanyahu kondigde aan dat het land ook een ambassade in Jeruzalem zal openen.

Kosovo werd in 2008 officieel onafhankelijk, wat door een groot aantal landen inclusief Nederland wordt erkend. Servië daarentegen beschouwt het etnisch in meerderheid Albanese Kosovo als een onderdeel van Servië en als bakermat van de Servische natie en de Servisch-orthodoxe kerk.

Tot 1989 had Kosovo beperkte autonomie binnen Servië, tot de Servische president Slobodan Milosevic daar een einde aan maakte. De Albanese bevolking van Kosovo verzette zich hier aanvankelijk vreedzaam tegen maar nam met de oprichting van het Kosovaarse Bevrijdingsleger (UÇK) in 1996 de wapens op tegen Servië. Als reactie trok het Servische leger in 1998 Kosovo binnen. Belgrado werd in binnen- en buitenland al snel beschuldigd van etnische zuivering. Westerse mogendheden grepen in en dwongen met zware bombardementen op Servië de aftocht af van de Servische troepen.

