Ierland draagt McDowell en McGuinness voor als mogelijke Eurocommissaris

DUBLIN (ANP) - De ervaren Europarlementariër Mairead McGuinness wordt mogelijk de opvolger van de opgestapte EU-handelscommissaris Phil Hogan. De Ierse regering draagt als tweede kandidaat Andrew McDowell voor, die een hoge functie bij de Europese Investeringsbank (EIB) bekleedde, meldt de Ierse omroep RTE.

De 60-jarige Hogan nam onlangs ontslag omdat hij de coronamaatregelen in zijn thuisland had overtreden. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vroeg de Ierse regering zowel een "geschikte man als een vrouw" voor te dragen als opvolger. Zij heeft altijd gezegd gendergelijkheid na te streven in haar 27-koppige team, dat nu (iets) meer mannen dan vrouwen telt.

Het is verre van zeker dat Hogans opvolger de zware handelsportefeuille krijgt. Mogelijk wordt er geschoven in de taken van de 27 commissarissen.

McGuinness (61) zit sinds 2004 in het Europees Parlement en is daar sinds 2017 een van de vicevoorzitters. McDowell rondde deze week zijn vierjarige termijn af als een van de acht vicevoorzitters van de EIB. Hij zei bij zijn afscheid zich hopen te kunnen blijven inzetten voor duurzame ontwikkeling.

