Turks-Griekse gesprekken vooralsnog vruchteloos

BRUSSEL (ANP) - Griekenland en Turkije hebben inmiddels gesprekken op militair niveau gevoerd over hun onderlinge spanningen over omstreden Turkse gasboringen. Tot een akkoord over een mogelijke manier om het risico op incidenten te verkleinen heeft dat vooralsnog niet geleid.

NAVO-topman Jens Stoltenberg, die donderdag meldde dat beide lidstaten om de tafel zouden gaan, heeft dat vrijdag gezegd. Het gaat bij deze "technische gesprekken" niet om onderhandelingen om de onderliggende conflicten op te lossen, zei hij erbij.

Athene had eerder gezegd niet te willen praten tot Ankara zou stoppen met zijn "provocaties". De Turkse buitenlandminister Mevlüt Çavuşoğlu zei vrijdag dat Griekenland opnieuw heeft laten zien geen voorstander te zijn van dialoog en beschuldigde Athene ervan te liegen over de bemiddelingsrol van de NAVO.

Griekenland is woest dat het buurland naar gas speurt in betwiste wateren nabij Kreta. Turkije stuurde marineschepen mee met de missie in de oostelijke Middellandse Zee, waar ook de Grieken oorlogsschepen hebben varen. Frankrijk steunt van de EU-landen Athene het actiefst en heeft ook de marine naar het gebied gedirigeerd. De EU staat achter Griekenland, maar wil vooral dat beide kemphanen met elkaar tot een vergelijk komen.

