NAVO-landen overleggen vrijdag over de zaak-Navalny

vrijdag 4 september 2020 , 9:16

Bron: Julmin/Surendil

BRUSSEL (ANP/AFP) - De vertegenwoordigers van de landen bij de NAVO overleggen vrijdag over de kwestie rond de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Dat gebeurt nadat de Duitse regering woensdag bekendmaakte dat er "ondubbelzinnig bewijs" is dat Navalni is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep.

Duitse functionarissen zullen de 29 bondgenoten informeren over het onderzoek. Navalni ligt in coma in een Duits ziekenhuis, nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel had al aangekondigd met de NAVO-bondgenoten te zullen overleggen om tot een gezamenlijke reactie te komen.

De Europese Unie roept Rusland op om samen te werken met de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Zo kan een onpartijdig internationaal onderzoek naar de vergiftiging van Navalni mogelijk worden, zei Brussel donderdag in een verklaring. Sancties worden niet uitgesloten.

De OPCW, de waakhond voor het gebruik van chemische middelen, noemde de conclusie van de Duitse regering dat de opposant van president Poetin is vergiftig zeer zorgwekkend. Ook Rusland is aangesloten bij de in Den Haag gevestigde organisatie.

