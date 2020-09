Nieuwe regels voor informeren aandeelhouders

donderdag 3 september 2020 , 14:27

© TheDigitalArtist

BRUSSEL (ANP) - Institutionele beleggers en vermogensbeheerders moeten volgens nieuwe EU-regels informatie publiceren over hun investeringsstrategie en beleid van betrokkenheid. Het delen van die informatie zal volgens de Europese Commissie de communicatie tussen bedrijven en hun aandeelhouders verbeteren. De richtlijn is donderdag ingegaan.

EU-commissaris Didier Reynders (Consumentenzaken): "Vooral als bijeenkomsten niet in persoon kunnen worden bijgewoond, zoals we de laatste maanden hebben ervaren, is het essentieel dat aandeelhouders worden gesteund bij het uitvoeren van hun rechten."

"De nieuwe richtlijn zorgt ervoor dat aandeelhouders worden voorzien van alle juiste informatie op een transparante manier, zodat ze hun bevoegdheden volledig kunnen uitoefenen, inclusief hun stemrechten, waar ze ook zijn", aldus Reynders.

Terug naar boven