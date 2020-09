Voorlopig geen overlevering verdachten naar Polen

donderdag 3 september 2020 , 13:38

Bron: European Commission

AMSTERDAM (ANP) - De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam stopt voorlopig met het toestaan van overleveringen van verdachten en veroordeelden naar Polen. De IRK heeft vragen uitstaan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie over de gevolgen van problemen rond de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht.

Daarover bestaan al enkele jaren zorgen. Er is sprake van politieke inmenging in de benoemingen en overplaatsing van rechters. In 2019 nam het Poolse parlement een omstreden wet aan waardoor rechters ontslagen kunnen worden als ze kritiek hebben op juridische hervormingen van de regering.

In het verleden werd Poolse overleveringsverzoeken al aangehouden door het IRK, omdat er twijfel bestond over de onafhankelijkheid van rechterlijke instanties en daarmee over de vraag of de betrokken personen wel een eerlijk proces zouden krijgen.

