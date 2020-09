Winkelverkopen eurozone onverwacht ingezakt in juli

donderdag 3 september 2020 , 11:23

LUXEMBURG (ANP) - De winkelverkopen in de eurozone zijn in juli gedaald na de stijgingen in de voorgaande maanden toen sprake was van herstel van de coronacrisis. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend. Er was juist gerekend op verdere groei van de detailhandelsverkopen.

Volgens Eurostat gingen de verkopen van winkeliers in het eurogebied met 1,3 procent omlaag in vergelijking met juni, toen nog een bijgestelde plus van 5,3 procent was te zien. Economen hadden voor juli in doorsnee op een toename van de verkopen met 1 procent gerekend.

In de gehele Europese Unie gingen in juli de detailhandelsverkopen met 0,8 procent omlaag op maandbasis, na een stijging met 5,1 procent in de voorgaande maand.

