ECDC: kort quarantaineperiode van veertien dagen niet in

donderdag 3 september 2020 , 10:35

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) waarschuwt regeringen om de quarantaineperiode van veertien dagen niet in te korten. Dat zei het hoofd van het ECDC, Andrea Ammon, gisteren tegen de verantwoordelijke commissie in het Europees Parlement.

Ammon zei ook dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om meer informatie aan de commissie te verstrekken over de potentiële risico's die van het inkorten van de quarantaineperiode. "Het virus is niet op vakantie gegaan tijdens de zomer", aldus Ammon.

Het aantal Europese coronabesmettingen begint het niveau te naderen van maart dit jaar, toen de ziekte in Europa haar piek beleefde. Dit ligt volgens Ammon echter gedeeltelijk er ook aan dat er momenteel meer getest wordt dan voorheen. Ammon voorspelt dat zolang er geen vaccin is het aantal coronabesmettingen zal blijven fluctueren en dat het verloop van de huidige toename in infecties afhankelijk is van het instellen van doortastende tegenmaatregelen.

Bron: EURActiv

