Waarnemers VN en EU welkom bij verkiezingen Venezuela

CARACAS (ANP/AFP/RTR) - De Venezolaanse regering heeft woensdag aangekondigd dat waarnemers van de Europese Unie en de Verenigde Naties worden uitgenodigd voor de parlementsverkiezingen op 6 december. De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza zegt op Twitter dat hij EU-buitenlandchef Josep Borrell en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres daarover een brief heeft gestuurd. De aanwezigheid van waarnemers is een eis van enkele oppositiepartijen om de boycot van de verkiezingen te laten varen.

De oppositie in Venezuela wordt al jaren gedwarsboomd door de autoritaire regering van de linkse president Nicolas Maduro. Diens tegenstanders besloten de parlementsverkiezingen te boycotten, onder meer omdat het hooggerechtshof onlangs ingreep bij oppositiepartijen door het leiderschap te vervangen.

Woensdag werd echter bekend dat twee oppositiekopstukken toch in overleg zijn gegaan met de regering over eventuele deelname. Maandag werd gratie verleend aan tientallen gevangen oppositieleden, waaronder parlementariërs en medewerkers van oppositieleider Juan Guaidó, die onder meer door de EU en de Verenigde Staten als wettige president wordt erkend.

Henrique Capriles, een van de oppositiekopstukken die met de regering onderhandelt, riep Guaidó op om te stoppen met "regerinkje spelen". "Of je zit in de regering, of in de oppositie. Je kan niet beide zijn", aldus Capriles in een ongekende uithaal naar Guaidó.

In Venezuela is een chaotische politieke situatie ontstaan nadat president Maduro het gekozen parlement op een zijspoor zette, omdat hij daar geen meerderheid heeft. Hij heeft 'een volksvertegenwoordiging' van eigen aanhangers gecreëerd. Maduro werd in mei 2018 herkozen als president in omstreden verkiezingen die de oppositie heeft geboycot. Venezuela gaat gebukt onder schrijnende tekorten, ook aan eerste levensbehoeften. Miljoenen Venezolanen zijn naar het buitenland gevlucht.

