Washington stelt sancties in tegen aanklager ICC

Bron: European Commission

WASHINGTON (ANP/AFP/DPA/RTR) - De Verenigde Staten hebben woensdag sancties aangekondigd tegen Fatou Bensouda, de Gambiaanse hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. "Alle personen of entiteiten die haar materieel blijven helpen, zullen ook worden getroffen door die maatregelen. Vandaag niet langer woorden, maar daden", zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. "Omdat het ICC het helaas nog altijd heeft voorzien op Amerikanen."

De VS willen niet dat het strafhof zich bemoeit met het conflict in Afghanistan. In juni gelastte president Donald Trump al sancties tegen ICC-medewerkers die onderzoek doen naar eventuele oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid van Amerikaanse militairen in Afghanistan.

De VS dreigden daar al sinds 2018 mee omdat het ICC zich als onafhankelijke instantie zou laten leiden door "dubieuze partijen". Daarmee wordt mogelijk geduid op Rusland. Over de aard van de sancties werden geen mededelingen gedaan. Doorgaans gaat het om bevriezen van banktegoeden in de VS en een inreisverbod.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) laat weten teleurgesteld te zijn over het Amerikaanse besluit. Nederland blijft de strijd van het ICC tegen straffeloosheid steunen, twitterde hij. Met EU-partners wordt gekeken hoe het hof het beste kan worden gesteund. Bloks ministerie heeft eerder met het ICC overlegd over de mogelijkheden om de impact van eventuele sancties van de VS te verzachten.

Het ICC veroordeelt de Amerikaanse handelwijze en stelde woensdagavond dat de sancties "ongehoord zijn en ernstige aanvallen vormen op het hof". Het is een "nieuwe poging in te grijpen in de onafhankelijkheid van het hof" en gaat volgens het ICC in tegen het Statuut van Rome en de rechtsregels in het algemeen.

