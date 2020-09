Luchtvaartsector wil internationaal gelijke coronaregels

woensdag 2 september 2020 , 16:36

AMSTERDAM (ANP) - Maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zouden internationaal gelijk moeten zijn. Daarvoor pleiten verschillende partijen in de luchtvaartsector waaronder luchthavenuitbater Schiphol en luchtvaartmaatschappijen KLM, easyJet, Corendon en TUI. Ze sporen het kabinet aan hier op Europees niveau werk van te maken.

In een brief aan de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) pleiten de organisaties onder meer voor een mondkapjesplicht op de Nederlandse luchthavens. Deze verplichting geldt al in veel andere landen. Doordat regels niet gelijk zijn, is er veel onduidelijkheid bij passagiers en medewerkers.

Verder zouden registratieprocessen gedigitaliseerd en meer eenduidig moeten worden. De briefschrijvers pleiten daarbij voor een systeem waarbij passagiers de gegevens rechtstreeks kunnen verstrekken aan de juiste instanties. Dit gebeurt al in meerdere Europese landen, zo valt te lezen.

Ook zou het beter zijn om risicokwalificaties van landen gelijk te trekken. Op dit moment hebben landen afzonderlijk een systeem van kwalificatie en codering van risico's. Allereerst zouden landen van buiten de EU eenduidig moeten worden gekwalificeerd. Europese instanties als luchtvaartagentschap EASA en de Europese preventieautoriteit ECDC zouden in deze een coördinerende rol kunnen spelen.

Op het gebied van coronatests pleit de sector voor een test voor iedereen die vanuit een risicogebied reist. De negatieve testuitslag zou maximaal 72 uur oud mogen zijn en de testmethode moet internationaal goedgekeurd zijn. Kan een passagier die niet tonen en ontbreekt een digitale gezondheidsverklaring, dan mag hij of zij niet aan boord stappen. Met snellere betrouwbare testen, mits beschikbaar, zou dit proces kunnen versnellen.

Volgens de luchtvaartsector is zogeheten exit screening beter te handhaven, waarbij de verantwoordelijkheid bij de reiziger ligt. Die kan ook worden voortgezet als er een vaccin is. Aantoonbaar gevaccineerd zijn wordt dan onderdeel van noodzakelijke reisbescheiden.

Verder zouden passagiers uit zeer hoge risicogebieden ook verplicht getest moeten worden bij aankomst. Zolang exit screening nog niet voldoende functioneert, blijft volgens de briefschrijvers testen bij aankomst de beste methode om risico's te ondervangen.

Terug naar boven