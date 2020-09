Lavrov verwijt EU en NAVO een slechte invloed te hebben in Wit-Rusland

woensdag 2 september 2020 , 13:40

Bron: European Commission

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft Oekraïne ervan beschuldigd de onrust in Wit-Rusland aan te wakkeren. Hij zei dat circa tweehonderd in Oekraïne getrainde extremisten in Wit-Rusland zijn om het land verder te destabiliseren. Lavrov zei ook dat het geen zin heeft met de oppositieraad in Wit-Rusland te praten. Een lid van de raad, Pavel Latoesjko, is naar Polen uitgeweken als gevolg van de onderdrukking van de oppositie in Wit-Rusland.

Lavrov sprak woensdag na een onderhoud met zijn Wit-Russische collega Vladimir Makej. Het Kremlin verscherpt de toon over het buurland waar president Loekasjenko aan de macht is gebleven na verkiezingen op 9 augustus die hij volgens zijn tegenstanders en westerse landen heeft verloren. Sindsdien zijn er protesten en stakingen in Wit-Rusland gericht tegen de herverkiezing van Loekasjenko die al sinds 1994 aan de macht is.

Lavrov verweet de Europese Unie en de NAVO "destructieve uitspraken" te doen over de kwestie. De Wit-Russische premier gaat donderdag naar het Kremlin, de minister van Defensie vrijdag.

Terug naar boven