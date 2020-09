Inflatie eurozone voor het eerst sinds 2016 negatief

dinsdag 1 september 2020 , 14:52

gewijzigd

LUXEMBURG (ANP/BLOOMBERG) - De consumentenprijzen in de eurozone zijn in augustus licht gedaald vergeleken met een jaar eerder. Daardoor is de inflatie in het eurogebied voor het eerst sinds 2016 negatief geworden, op min 0,2 procent. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Volgens kenners komt dit vooral door de zwakke vraag naar producten te midden van de coronacrisis. Dit uit zich vooral in de rekening voor bijvoorbeeld stroom en gas. De energieprijzen kelderden op jaarbasis met 7,8 procent. Ook de vele zomeraanbiedingen spelen een rol bij de daling van het gemiddelde prijspeil.

Vooral in landen als Cyprus, Griekenland, Ierland en Estland ging de inflatie vorige maand hard omlaag. Ook in grootmacht Duitsland was, met min 0,1 procent, een licht negatieve inflatie te zien. In Nederland was volgens Eurostat wel sprake van een licht positief cijfer, namelijk 0,3 procent.

De negatieve inflatie in de eurozone komt onverwacht. In doorsnee hadden de economen eigenlijk op een klein plusje gerekend, van 0,2 procent. In juli lagen de prijzen gemiddeld nog 0,4 procent hoger dan een jaar terug. Een negatieve inflatie duidt overigens niet direct op deflatie. Dat laatste is in de ogen van de meeste economen pas het geval bij een aanhoudende daling van het algemene prijsniveau.

Waarschijnlijk doet de inflatieontwikkeling alarmbellen rinkelen bij de Europese Centrale Bank (ECB). Die probeert met zijn rentebeleid en opkoopprogramma's van obligaties te sturen op een inflatie van bijna 2 procent. Mogelijk betekent de negatieve inflatie dat de ECB binnenkort aanvullende steunmaatregelen gaat aankondigden om de economie aan te jagen. Volgende week vergaderen de beleidsmakers van de centrale bank weer.

De ECB kijkt voor het bepalen van zijn beleid naar een breder plaatje. De industriële bedrijvigheid in de eurozone laat de laatste tijd wel weer wat herstel zien. Ook gegevens over de consumptie wezen recent op verbeteringen. Anderzijds zijn veel economische voorspellingen somber en wordt alom gevreesd voor een stevige toename van de werkloosheid.

Voor een goed beeld proberen deskundigen de inflatiecijfers ook altijd te corrigeren voor de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen. Dit is de zogeheten kerninflatie en deze kwam voor de eurozone in augustus uit op een niveau van 0,4 procent. Deze graadmeter is dus nog wel positief, al was ook hier sprake van een duidelijke daling ten opzichte van een maand eerder.

Terug naar boven