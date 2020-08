EU sluit met 400 miljoen euro aan bij wereldwijd coronaverband

maandag 31 augustus 2020 , 12:40

BRUSSEL (ANP) - De EU sluit zich aan bij het internationale initiatief onder de regie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen Covid-19 te versnellen en voor iedereen ter wereld toegankelijk te maken. De Europese Commissie stelt 400 miljoen euro voor het COVAX geheten samenwerkingsverband beschikbaar via garanties, maakte commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Brussel bekend.

"Geen land, geen continent, kan het coronavirus in zijn eentje verslaan. We moeten onze krachten bundelen", aldus Von der Leyen. De Europese bijdrage moet vooral landen met een laag of gemiddeld inkomen helpen om toekomstige vaccins te kunnen kopen.

Brussel is namens de 27 EU-landen aan het onderhandelen met verscheidene farmaceuten voor de levering van vaccins die worden ontwikkeld als die effectief en veilig blijken te zijn. Het dagelijks EU-bestuur heeft al deals gesloten met een vijftal fabrikanten voor de levering van potentieel honderden miljoenen doses.

