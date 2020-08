Frankrijk: brexitoverleg zit vast door houding Britten

maandag 31 augustus 2020 , 11:37

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse minister van Buitenlandse Zaken is niet te spreken over de opstelling van de Britse onderhandelaars in het handelsoverleg met de EU. Jean-Yves Le Drian klaagde dat geen vooruitgang wordt geboekt door de "onverzettelijke" en "onrealistische" houding van de Britten.

Het Verenigd Koninkrijk stapte eerder dit jaar uit de EU. Londen en Brussel proberen nu om het eens te worden over een handelsovereenkomst. Er moet voor het eind van het jaar een deal liggen, want dan verloopt de overgangsperiode die begon na de brexit. Tijdens die overgangsperiode houdt het Verenigd Koninkrijk zich nog aan EU-regels en verandert er in veel opzichten nog maar weinig voor de Britten.

De partijen hebben nog een paar maanden om er samen uit te komen, maar een doorbraak lijkt niet in zicht te zijn. Le Drian is niet de eerste topfunctionaris die zich negatief uitlaat over de geboekte vooruitgang. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei vrijdag nog dat er nog steeds geen schot zit in de onderhandelingen. Zijn Britse tegenhanger David Frost klaagde dat juist de EU onredelijke eisen stelt.

Als het niet lukt om tijdig een deal te sluiten, dreigt alsnog een zogeheten no-deal brexit. Dan moeten de EU en het Verenigd Koninkrijk handel gaan drijven volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dat zou kunnen leiden tot chaotische toestanden aan de grens.

