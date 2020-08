Zaev herkozen als premier van Noord-Macedonië

maandag 31 augustus 2020 , 1:08

Bron: European Commission

SKOPJE (ANP/DPA) - Het Noord-Macedonische parlement heeft in de nacht van zondag op maandag de sociaaldemocraat Zoran Zaev herkozen als minister-president. Zaev regeert met een coalitie bestaande uit de sociaaldemocratische SDSM en partijen die de Albanese minderheid vertegenwoordigen. Zijn kabinet bestaat uit vier vicepremiers en 15 ministers. In het regeerakkoord is vastgelegd dat een Albanees de laatste honderd dagen van de nieuwe zittingsperiode voor het eerst de functie van premier overneemt.

Zaev regeerde al van 2017 tot begin dit jaar. Hij nam voortijdig ontslag nadat de Europese Unie een oorspronkelijke belofte om snel toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië te openen niet was nagekomen. Bij de parlementsverkiezingen in juli wonnen de sociaaldemocraten ternauwernood van de nationalistische oppositiepartij VMRO.

De EU heeft inmiddels groen licht gegeven om toetredingsonderhandelingen te beginnen. Internationaal krijgt Zaev veel lof voor het beslechten van het naamgeschil met Griekenland, in weerwil van aanzienlijke tegenstand in eigen land.

Macedonië was tot 1991 een Joegoslavische republiek. Nadat het een onafhankelijke staat werd, maakte Griekenland bezwaar tegen de landsnaam Macedonië, omdat een Noord-Griekse provincie dezelfde naam heeft. Het blokkeerde onder meer de integratie van het noordelijke buurland in de EU en de NAVO. Als onderdeel van de overeenkomst met Athene heeft het land zich vorig jaar omgedoopt tot Noord-Macedonië. Het werd afgelopen maart NAVO-lid.

