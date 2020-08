Europese Unie wil vaart zetten achter sancties tegen Wit-Rusland

vrijdag 28 augustus 2020 , 17:01

BERLIJN (ANP) - EU-buitenlandchef Josep Borrell wil vaart zetten achter de strafmaatregelen tegen medestanders "op hoog politiek niveau" van het regime in Wit-Rusland (Belarus). Hij zei dat na afloop van de tweedaagse bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Berlijn.

Volgens minister Stef Blok zal de sanctielijst van personen die de EU verantwoordelijk houdt voor verkiezingsfraude en geweld tegen tegenstanders "stevig" zijn. De VVD-bewindsman wilde in Berlijn niet zeggen of ook president Aleksandr Loekasjenko op de lijst wordt gezet. Het zou gaan om een twintigtal personen en de lijst kan worden aangevuld als de EU daartoe aanleiding ziet.

Blok noemde de uitkomst van de bijeenkomst goed. "Ik vind dat we Belarus een helder signaal moeten geven. Dat we sancties opleggen aan de verantwoordelijken voor het manipuleren van de presidentsverkiezingen en het geweld tegen demonstranten. Daar zijn we het over eens."

De EU erkent de uitslag van de presidentsverkiezingen van 9 augustus niet. Loekasjenko claimt te zijn herverkozen door 80 procent van de kiezers. De EU roept de autoriteiten van Wit-Rusland op in dialoog te gaan over een oplossing. "Een nationale dialoog is de enige manier om de democratie en fundamentele vrijheden in Belarus te respecteren", aldus Borrell.

Wit-Rusland is een van de zes voormalige Sovjetrepublieken waarmee de EU samenwerkt in het zogeheten Oostelijk Partnerschap en ontving tussen 2014 en 2020 meer dan 170 miljoen euro. Loekasjenko stond tot 2016 op een sanctielijst van de EU. Hij werd daar samen met 169 van zijn landgenoten van afgehaald nadat de laatste zes politieke gevangenen waren vrijgelaten. Er geldt nog altijd een wapenembargo tegen Wit-Rusland. Ook producten die kunnen worden gebruikt om de bevolking te onderdrukken mogen niet worden uitgevoerd naar het land.

