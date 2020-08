Stef Blok overhandigt Tweede Kamer overzicht van voorbereidingen voor Brexit

vrijdag 28 augustus 2020 , 15:33

DEN HAAG (PDC) - Gisteren heeft Stef Blok namens het kabinet een overzicht van de voorbereidingen die moeten worden getroffen voor de Brexit, aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze voorbereidingen moeten worden getroffen ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU).

Het overzicht gaat ook in op de nodige nationale voorbereidingen voor de implementatie van het terugtrekkingsakkoord. in het algemeen steunt het kabinet de plannen van de Europese Commissie.

Het VK verliet de EU op 31 januari 2020. Na deze datum ging de overgangsperiode uit het terugtrekkingsakkoord in. Tijdens deze overgangsperiode is het VK nog aan het Unierecht gebonden en verandert er weinig. Na de overgangsperiode zal er veel veranderen, ongeacht of er afspraken worden gemaakt of niet. Hier probeert de Rijksoverheid zich zo goed mogelijk op voor te bereiden.

Onderstaande link geeft een overzicht van de voorbereidingen die worden getroffen. Dit overzicht wordt ook wel de readinessplanning genoemd.

Bron: Rijksoverheid, Tweede Kamer

