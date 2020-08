Blok roept op tot onafhankelijk onderzoek naar Navalny

donderdag 27 augustus 2020 , 14:27

Bron: European Commission

BERLIJN (ANP) - Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vindt dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de vergiftiging van de Russische politicus Aleksej Navalny. Het zou volgens hem "van kracht getuigen als Rusland bij het onderzoek de Duitse artsen zou betrekken en ook waarnemers, deskundigen, van buiten Rusland zou toelaten."

De VVD-bewindsman zei dit in Berlijn waar de EU-ministers van Buitenlandse Zaken twee dagen bij elkaar zijn. De bijeenkomst vindt plaats op nauwelijks 2 kilometer afstand van het ziekenhuis waar Navalny, een uitgesproken tegenstander van president Vladimir Poetin, zaterdag vanuit het Russische Omsk naartoe werd gebracht. Hij wordt in een kunstmatige coma gehouden.Volgens Duitse artsen zijn er aanwijzingen voor vergiftiging. Rusland vindt het te vroeg om daar van uit te gaan.

"Duitse artsen in het ziekenhuis hier berichten dat het vergiftiging is. Het vergiftigen van iemand is natuurlijk in ieder land een misdrijf. Dat betekent dat het uitgezocht moet worden en dat de verantwoordelijken vervolgd moeten worden", aldus Blok. "De eerste opgave nu is een onafhankelijk onderzoek". Ook NAVO-baas Jens Stoltenberg en de Britse premier Boris Johnson roepen op tot transparant onderzoek.

De Russische politie meldde donderdag te onderzoeken wat er is gebeurd maar verklaarde tot nu toe geen sporen van bedwelmende middelen te hebben gevonden op de plekken waar Navalny is geweest zoals zijn hotelkamer in Omsk. De politie heeft naar eigen zeggen meer dan twintig forensische onderzoeken uitgevoerd en opnamen van bewakingscamera's bekeken.

De betrekkingen tussen de EU en Rusland staan vrijdag op de agenda van de informele bijeenkomst.

