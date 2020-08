Een nieuwe Eurocommissaris, hoe werkt dat eigenlijk?

donderdag 27 augustus 2020 , 13:09

Bron: Europese Commissie

Op 26 augustus 2020 heeft de Ierse Eurocommissaris Phil Hogan zijn ontslag aangeboden. Hogan werd ervan beschuldig de Ierse corona-richtlijnen te hebben overtreden. De Ierse regering oefende druk op Hogan uit om op te stappen.

De positie van Eurocommissaris handel is dus vacant. Welke stappen moeten er worden gezet om deze vacature in te vullen?

1. Procedure

Allereerst moet het ontslag officieel zijn bevestigd door commissievoorzitter Von der Leyen. Verder is de voordracht van kandidaat-eurocommissarissen een nationale aangelegenheid. De Ierse regering is dus aan zet om een kandidaat naar voren te schuiven. Bij het samenstellen van een geheel nieuwe Commissie houdt de voorzitter rekening met de verschillende politieke stromingen.

Als Ierland een nieuwe kandidaat naar voren heeft geschoven, kan het zo zijn dat de commissievoorzitter de verschillende posten herverdeelt. Hierdoor zou de post handel kunnen worden doorgeschoven naar een ander land, waardoor die post weer vrijkomt.

2. Europees Parlement

Als er een vervanger is gevonden en er eventueel posten zijn herverdeeld, is de Commissie weer compleet. Bij de installatie van een nieuwe Commissie houdt het Europees Parlement hoorzittingen met de beoogde kandidaten. Na de hoorzittingen stemt het Parlement dan over de benoeming van de Commissie. Het Parlement kan alleen over de Commissie als geheel stemmen.

In dit geval, als er één eurocommissaris wordt vervangen, is de procedure niet geheel duidelijk. Dit komt dan ook niet zo vaak voor. In het verleden is het wel enkele malen gebeurd dat één kandidaat werd geweerd door het Parlement. Zo trok toenmalig kandidaat-voorzitter Barroso zijn omstreden kandidaat-commissaris Buttiglione terug. Het Parlement dreigde bij zijn benoeming namelijk de gehele kandidaat-commissie af te keuren.

Pas als de vervanger voor Hogan bekend is en er mogelijk een verdeling van posten heeft plaatsgevonden, is het bekend of het Europees Parlement de nieuwe kandidaat gaat verhoren en gaat stemmen over de gehele Commissie-Von der Leyen.

