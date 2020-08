Zware kost voor buitenlandministers op informele EU-raad

donderdag 27 augustus 2020 , 3:30

Bron: © European Union, 20??

BRUSSEL (ANP) - De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen, onder wie Stef Blok, komen twee dagen samen in Berlijn. Donderdag bespreken ze de relatie van de EU met Wit-Rusland en die met Turkije, op vrijdag liggen de betrekkingen met Rusland en de geopolitieke impact van de coronacrisis op tafel. Zware kost voor een informele bijeenkomst.

Die is in en op uitnodiging van Duitsland omdat dat land van 1 juli tot en met 31 december de elk halfjaar roterende EU-voorzitter is. Een informele raad betekent dat er geen wetsbesluiten of conclusies kunnen worden aangenomen. De ministers worden vanaf 11.30 uur ontvangen door gastheer en collega Heiko Maas en EU-buitenlandchef Josep Borrell.

De raad begint met een werksessie over Wit-Rusland. De EU heeft sancties in petto tegen het regime van Aleksandr Loekasjenko, die de overwinning van de presidentsverkiezingen in het land heeft geclaimd. In het Europees Parlement gaan stemmen op om het al 26 jaar zittende staatshoofd zelf op de sanctielijst te plaatsen. De EU erkent de verkiezingsuitslag niet.

Met Turkije zit de EU al geruime tijd in haar maag. De relatie is verder onder druk komen te staan door de steeds hoger oplopende spanningen tussen EU-landen Griekenland en Cyprus versus Turkije over olie- en gasboringen in betwiste gebieden in de Middellandse Zee. Een poging eerder deze week van minister Maas om Athene en Ankara in gesprek te krijgen, mislukte. Woensdag begonnen Frankrijk, Griekenland en Cyprus aan een gezamenlijke militaire oefening in de lucht en op zee ten westen van Cyprus. Italië doet vrijdag ook mee.

Ook de relatie tussen de EU en Rusland, vrijdagmorgen op de agenda, is geen lichte kost. Het Kremlin heeft de EU gewaarschuwd zich niet met de zaken in Wit-Rusland te bemoeien. Verder ontkent Moskou achter de vergiftiging te zitten van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni, die naar Berlijn is overgevlogen voor behandeling.

De ministers sluiten af met de coronapandemie. Rond 14.30 uur geven Maas en Borrell samen een persconferentie.

Terug naar boven