Ierse handelscommissaris EU stapt op na rel over diner in Ierland

woensdag 26 augustus 2020 , 21:19

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL/CLIFDEN (ANP) - De in eigen land in opspraak geraakte Ierse handelscommissaris van de Europese Unie, Phil Hogan, stapt op. Een woordvoerder van de Europese Commissie heeft dat aan Ierse media bevestigd. De Ierse krant The Irish Independent meldde eerder op de avond al uit betrouwbare bronnen te hebben vernomen dat de Ier, die eerder vijf jaar landbouwcommissaris was, ontslag neemt.

Hogans vertrek komt niet onverwacht na een politieke rel in Dublin over een groot diner in Clifden met circa tachtig mensen die zich volgens critici zonder zich iets aan te trekken van de net verscherpte Ierse coronamaatregelen te goed deden aan eten en drinken. Ierland moet nu met een andere commissaris komen.

De Ierse (ex-)minister van Landbouw Dara Calleary was ook een van de gasten in het pittoreske Clifden in het westelijke graafschap Galway. Hij heeft vanwege zijn aanwezigheid bij het diner al het veld geruimd. De Ierse regering verwachtte dat Hogan dat ook zou doen. Volgens het Clifden Station House Hotel is het diner te goeder trouw georganiseerd en bijgewoond en is niemand zich ervan bewust geweest dat er coronaregels werden overtreden. De tachtig gasten waren over twee zalen verspreid.

Terug naar boven