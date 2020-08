Evaluatie culturele hoofdstadjaar 2018 positief

woensdag 26 augustus 2020 , 15:55

DEN HAAG (PDC) - De aanwijzig van culturele hoofdsteden blijft niet alleen relevant op EU-niveau, maar is ook nog steeds van grote waarde voor de gaststeden. Dat blijkt uit een door de Europese Commissie uitgevoerde evaluatie van het jaar 2018, waarin Leeuwarden de titel 'Culturele Hoofdstad van Europa' droeg.

Leeuwarden is er volgens de commissie in geslaagd om "voldoende gelden binnen te halen om een omvangrijk cultureel programma op te zetten". De commissie sprak lof uit over de provincie's "verbetering van de omvang en verscheidenheid van het culturele aanbod en de uitbreiding an de toegang tot en participatie aan cultuur".

Dit jaar zijn de Ierse stad Galway en de Kroatische stad Rijeka de culturele hoofdsteden. Als gevolg van de coronacrisis zetten zij hun programma door tot het voorjaar van 2021.

Bron: Leeuwarder Courant

