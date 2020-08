Ongekend felle kritiek op 'eigen' eurocommissaris door Ierse regering

woensdag 26 augustus 2020 , 11:38

DEN HAAG (PDC) - De Ierse premier Martin en zijn vicepremier Varadkar hebben het bijwonen van een diner door de Ierse eurocommissaris Phil Hogan in scherpe bewordingen afgekeurd. Impliciet is de boodschap dat Hogan zou moeten opstappen. Een lidstaat die de eigen eurocommissaris zo aanpakt is uitzonderlijk. Al helemaal omdat niet Ierland over zijn positie gaat, maar de voorzitter van de Europese Commissie.

Hogan ligt in Ierland onder vuur omdat hij met het bijwonen van een diner waar 85 prominente Ieren aanwezig waren de regels rond COVID-19 met voeten heeft getreden. Hogan zelf stelt dat hij zich wel aan de regels heeft gehouden, maar dat wordt betwist. De Commissie heeft in haar eerste reactie maandag laten weten dat Von der Leyen verwacht dat eurocommissarissen zich net als ieder ander aan de regels moeten houden.

Hogan heeft op verzoek van Commissievoorzitter Von der Leyen een verslag hebben opgesteld over zijn reis en diner, maar bij dat verslag zijn nu dus de nodige vraagtekens gezet. Het zou allereerst niet volledig zijn, maar bovenal zou Hogan de regels verkeerd hebben geïnterpreteerd.

De stellige houding van de Ierse regering brengt Von der Leyen bijzonder lastig parket. Zij alleen gaat als Commissievoozitter over het aanstellen en wegsturen van eurocommissarissen. Dat is in de EU zo afgesproken juist om te voorkomen dat lidstaten onheuse invloed hebben over 'hun' eurocommissarissen. Eurocommissarissen moeten het europese belang te dienen, en niet een verlengstuk zijn van een lidstaat. Die onafhankelijkheid van de Commissie is niet gediend bij het toegeven aan nationale druk.

Tegelijkertijd kan Von der Leyen het ook niet afdoen als zomaar kritiek van een lidstaat. Het gaat hier niet om een conflict over het beleid van een eurocommissaris, maar om het handelen van Hogan zelf. Von der Leyen wacht nu een uitgebreidere versie van het verslag af voor ze een besluit neemt.

