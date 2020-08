Hoekstra bereid hypotheekrente-aftrek verder te beperken voor EU-steun

woensdag 26 augustus 2020 , 6:18

MEDIAWATCH - Kabinet en coalitie worstelen met de hervormingen die Nederland moet aanbieden in ruil voor steun uit het Europese herstelfonds van 750 miljard euro. Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) dringt aan op verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek en de maximale hypotheek, zeggen coalitiebronnen tegen het FD. De VVD ziet daar niets in.

Hoekstra claimt naar schatting 6,5 miljard euro aan Europese 'giften'. Brussel deelt die uit als bijdrage aan het herstel van de coronacrisis. Uitgerekend premier Rutte bedong deze zomer dat in ruil daarvoor de ontvangers hun economieën ingrijpend moeten hervormen.

Voor de belangrijkste Brusselse hervormingseis deinst de VVD echter terug, zo wordt bevestigd in kringen rond kabinet en coalitie. De Europese Commissie vindt dat de particuliere schulden in Nederland riskant hoog zijn door de verkeerde fiscale prikkel van de hypotheekrenteaftrek. Daarmee is dit jaar 9,5 miljard euro gemoeid.

