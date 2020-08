Turkse en Griekse marine oefenen gelijktijdig in zelfde gebied

dinsdag 25 augustus 2020 , 15:14

ANKARA (ANP/RTR) - De marines van Turkije en Griekenland staan op het punt oefeningen te houden in hetzelfde gebied in het oosten van de Middellandse Zee. Daarmee lopen de spanningen tussen beide landen verder op, vlak voordat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas probeert de situatie te de-escaleren. De twee NAVO-landen liggen op ramkoers omdat ze beide zoeken naar olie en gas in betwiste wateren. Dat liep zo hoog op dat een Grieks marineschip onlangs zelfs op een Turks fregat botste.

Maas probeert dinsdag de gemoederen tot bedaren te brengen met gesprekken met zijn ambtsgenoten in Athene en Ankara. "De huidige situatie in het oosten van de Middellandse Zee is hetzelfde als met vuur spelen", zei Maas nadat hij in Athene zijn ambtsgenoot had gesproken. "Elke kleine vonk kan tot een ramp leiden." Later op dag praat hij in Ankara met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken.

Turkije besloot zondag de zoektocht naar olie en gas te verlengen tot donderdag. Griekenland besloot daarop in hetzelfde gebied een militaire oefening te houden, waarna Turkije ook in het gebied bij Kreta wilde gaan oefenen.

Volgens het Turkse ministerie van Defensie is de Griekse oefening niet gecoördineerd en komen daardoor "alle zeelieden in het gebied in gevaar".

Griekenland meldde dat het "bereid is op zowel diplomatiek als operationeel niveau te reageren" en dat het land zijn rechten zal verdedigen.

